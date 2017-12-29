Правительство РФ утвердило государственную программу "Развитие здравоохранения"

29.12.2017 19:44



В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что Правительство РФ утвердило специальную государственную программу "Развитие здравоохранения", пишет Интерфакс. Основной целью данной программы является повышение продолжительности жизни населения России до 76 лет. Также, программа предполагает работы по сокращению смертности, в том числе от заболеваний крови и новообразований, а также рост удовлетворенности населения медицинским обслуживанием до 54%.