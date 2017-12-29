Мария Захарова назвала действия Саакашвили позором народа Украины

29.12.2017 18:57



Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что действия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине являются позором для украинского народа, позволившего постороннему человеку руководить политическими процессами в стране, пишет RT. Также, она отметила, что деструктивные и неадекватные действия Саакашвили на Украине подрывают положительное мнение обо всем населении Грузии, так как по его поведению будут судить обо всем народе страны.