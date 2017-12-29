ЦИК разрешил Павлу Грудинину открыть счет для формирования избирательного фонда

29.12.2017 18:24



Центральная избирательная комиссия проверила документы кандидата от парламентской партии КПРФ Павла Грудинина для участия в выборах президента России в 2018 году и разрешила ему открытие специального счета в Сбербанке России для формирования избирательного фонда, который не может превышать 400 млн. рублей, пишет ТАСС. Так как Павел Гридинин выдвинут кандидатом от парламентской партии, в сборе подписей населения он не нуждается.