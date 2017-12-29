Россия и Турция подписали соглашение на поставку четырех ЗРК С-400

29.12.2017 17:14



Глава Министерства обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил, что Россия и Турция подписали соглашение о поставке в страну четырех российских зенитных ракетных комплексов С-400, на общую сумму $2,5 млрд., пишет РБК, со ссылкой на Hurriyet. Как ранее сообщал руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Турция выплатит аванс в размере 45% от общей суммы сделки, а остальные средства будет выплачивать по выделенному российской стороной кредиту.