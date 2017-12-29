По данным Росстата годовой уровень инфляции в России составил 2,5%

29.12.2017 15:58



Федеральная служба государственной статистики опубликовала материалы, из которых следует что годовой уровень инфляции в России составил 2,5%, в то время как рост потребительских цен в стране за 2016 год был зафиксирован на уровне 5,4%, пишет РБК. Однако, согласно проведенному опросу, большинство граждан России не верят в эти данные и считают, что цены в 2017 году выросли даже больше, чем в предыдушие годы.