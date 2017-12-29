Из-за сильного задымления в Санкт-Петербурге закрыты две станции метрополитена

29.12.2017 15:42



Из-за произошедшего утром 29 декабря возгорания мусора в вентиляционной шахте метрополитена Санкт-Петербурга, в настоящий момент закрыты станции метро "Горьковская" и "Невский проспект" для проветривания задымления, передает РИА Новости. Как сообщил официальный представитель, возгорание было ликвидировано до приезда пожарных, метрополитен работает в штатном режиме, но поезда проезжают данные станции без остановки, никакой опасности для пассажиров нет.