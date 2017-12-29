Американские вертолеты эвакуировали главарей боевиков из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

29.12.2017 14:49



Как сообщает информационное агентство SANA в ночь на 28 декабря военные вертолеты США вывезли глав запрещенной в России террористической группировки Исламское государство из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, пишет РИА Новости. Американские вертолеты приземлились неподалеку от сирийского города Хасеке на северо-востоке страны, где, в настоящий момент, находятся Сирийские демократические силы, которые поддерживают США.