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ИЗМИР

Американские вертолеты эвакуировали главарей боевиков из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

29.12.2017 14:49
Американские вертолеты эвакуировали главарей боевиков из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Как сообщает информационное агентство SANA в ночь на 28 декабря военные вертолеты США вывезли глав запрещенной в России террористической группировки Исламское государство из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, пишет РИА Новости. Американские вертолеты приземлились неподалеку от сирийского города Хасеке на северо-востоке страны, где, в настоящий момент, находятся Сирийские демократические силы, которые поддерживают США.

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