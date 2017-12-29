ЦБ РФ подал иск о банкротстве красноярского банка «Канский»

29.12.2017 10:38



Центробанком РФ был подан иск в Арбитражный суд Красноярского края, в котором говорится о признании банкротом банка «Канский» (поселок Березовка), передает Интерфакс со ссылкой на судебную пресс-службу.

В иске сообщается, что стоимость имущества организации составляет 1,9 млрд рублей, а объем обязательств – 2 млрд рублей. По причине того, что имеющегося имущества банка недостаточно для того, чтобы погасить долги, Центробанк принял решение обратиться в суд.