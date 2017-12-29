Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ДЕК, 13:35 МСК
USD (ЦБ)    57,6002
EUR (ЦБ)    68,7861
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

На 95-м году жизни в Калифорнии скончалась актриса Роуз Мари

29.12.2017 08:30
На 95-м году жизни в Калифорнии скончалась актриса Роуз Мари

В Калифорнии (США) в возрасте 94 года умерла американская актриса Роуз Мари, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение в официальном Twitter Мари.

Актриса Роуз-Мари родилась в 1923 году в Нью-Йорке, ее карьера актрисы началась в 50-х годах среди ролей тех лет  комедия Альфреда Э. Грина «Top Banana» Кроме того, Роз-Мари была участницей огромного количества телешоу.

В шестидесятых Роуз-Мари стала звездой «Шоу Дика Ван Дайка», за участие в ситуационной комедии она 3 раза номинировалась на премию «Эмми». Голливудская актриса хорошо известна по сериалам  «Ремингтон Стил», «Лодка любви»,«Мерфи Браун», «Моя сестра Эйлин», «Дымок из ствола» и другие.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Забастовка избирателей». Придется ли Путину в 2018 году произнести фамилию Навальный

«Забастовка избирателей». Придется ли Путину в 2018 году произнести фамилию Навальный
Политика

Все так хорошо, что аж плохо. 2017 год в отчетах и реальности

Все так хорошо, что аж плохо. 2017 год в отчетах и реальности
Экономика 1

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?
Экономика

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью
Интервью и комментарии 3

Узнай, страна

В Тамбове ввели в эксплуатацию здание перинатального центра

В Тамбове ввели в эксплуатацию здание перинатального центра

Губернатор Александр Никитин передал новогоднее поздравление президента многодетной семье Зайцевых

Губернатор Александр Никитин передал новогоднее поздравление президента многодетной семье Зайцевых

Новости компаний

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Новости СМИ

Новости дня

13:21 В Испании скончалась единственная дочь испанского диктатора Франко В Испании скончалась единственная дочь испанского диктатора Франко
«Дождаться однозначных выводов». Связь с ангольским спутником восстановили, но будет ли он работать?
«Дождаться однозначных выводов». Связь с ангольским спутником восстановили, но будет ли он работать?
13:01 Киев угрожает дополнить список запрещенных сайтов Киев угрожает дополнить список запрещенных сайтов
12:43 Возбуждено уголовное по факту ДТП с автобусом в Москве Возбуждено уголовное по факту ДТП с автобусом в Москве

Узнай страна!

16:34 В Тамбове ввели в эксплуатацию здание перинатального центра В Тамбове ввели в эксплуатацию здание перинатального центра
«Может, возьмете наш газ?». Украину обязали покупать российский газ. Киев ставит условия
«Может, возьмете наш газ?». Украину обязали покупать российский газ. Киев ставит условия
28 ДЕК, 13:51 Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7% Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7%
28 ДЕК, 13:04 Глава региона Александр Бурков принял участие в заседании Госсовета Глава региона Александр Бурков принял участие в заседании Госсовета
27 ДЕК, 18:28 Якутия дополнительно направит почти 9 млрд на повышение зарплаты бюджетникам Якутия дополнительно направит почти 9 млрд на повышение зарплаты бюджетникам

Новости компаний

28 ДЕК, 18:07 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter