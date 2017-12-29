На 95-м году жизни в Калифорнии скончалась актриса Роуз Мари

29.12.2017 08:30



В Калифорнии (США) в возрасте 94 года умерла американская актриса Роуз Мари, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение в официальном Twitter Мари.

Актриса Роуз-Мари родилась в 1923 году в Нью-Йорке, ее карьера актрисы началась в 50-х годах среди ролей тех лет комедия Альфреда Э. Грина «Top Banana» Кроме того, Роз-Мари была участницей огромного количества телешоу.

В шестидесятых Роуз-Мари стала звездой «Шоу Дика Ван Дайка», за участие в ситуационной комедии она 3 раза номинировалась на премию «Эмми». Голливудская актриса хорошо известна по сериалам «Ремингтон Стил», «Лодка любви»,«Мерфи Браун», «Моя сестра Эйлин», «Дымок из ствола» и другие.