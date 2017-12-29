Безвизовый режим в страны ЕС - главное национальное достижение Украины в 2017 году - Порошенко

29.12.2017 07:58



Как заявил глава Украины Петр Порошенко, ведение безвизового режим со странами ЕС позволит каждому украинцу, имеющему биометрический паспорт, свободно путешествовать по Евросоюзу не заполняя кучу бумаг, не платя визовые взносы, им даже не придется стоять в очередях. Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает «Газета.RU».

Он также отметил, что безвизовый режим в страны Европейского Союза - это главное национальное достижение Украины в 2017 году.