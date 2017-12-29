Президент России подписал закон об увеличении в 2018 году периода выплаты накопительной пенсии

29.12.2017 06:13



Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии в 2018 году. В связи с постановлением его период возрастет на полгода — до 246 месяцев. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в 2017 году продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, применяемой для расчета размера накопительной пенсии, составляла 240 месяцев.