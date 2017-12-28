Сын Стоцкой очень похож на Филиппа Киркорова

28.12.2017 23:47



Анастасию Стоцкую обвиняют в измене законному супругу с Филиппом Киркоровым и аргументируют это тем, что ее сын очень похож на «короля эстрады». Сама же артистка оправдывается, что отец ее мальчика тоже темноволосый и кареглазый.

Недавно звездные родители водили своих ребят на новогоднее шоу «Ну, погоди! Поймай звезду». Анастасия привела на мероприятие своего сына Александра. После этого средства массовой информации стали замечать удивительную его схожесть с известным артистом Филиппом Киркоровым. Слухи не случайны, поскольку в прошлом ходили слухи о романе звезд.

В настоящее время Стоцкая замужем за болгарским певцом и слухи об измене супругу решительно опровергает, пишет versiya.info.