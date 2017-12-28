НЛО наблюдал за заменой солнечных панелей на МКС

28.12.2017 23:14



Возле Международной космической станции был обнаружен новый неопознанный объект, о нем стало известно 26 декабря во время замены фотоэлектрических преобразователей в солнечных панелях. Об этом информирует американское сообщество уфологов.

Охотники за НЛО акцентировали внимание на том, что неопознанный объект напоминал светящуюся сферу. Она в свою очередь была огромных размеров. Исследователям удалось получить одну фотографию из космоса, которая была сделана в тот момент, когда космонавт производил замену нестабильно работающих ФЭП. Загадочный объект наблюдал за работой астронавта 20 минут, а потом бесследно исчез.

Некоторые учёные допустили, что это является следствием так называемого "солнечного миража". Если это на самом деле так, то никакого НЛО и вовсе не было, а это всего лишь галлюцинация из-за отражения солнечного спектра лучей от панелей станции. Однако как считают уфологи, НЛО - корабль пришельцев, на борту которого были гуманоиды, наблюдавшие за работой космонавтов в космосе, пишет vladtime.ru.