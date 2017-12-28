В Центре имени В. Мейерхольда похитили 1 млн рублей

28.12.2017 22:36



Неизвестный украл 950000 рублей из сейфа в Центре имени Вс. Мейерхольда, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства сообщил, что в отделение полиции поступила информация о том, что по адресу: улица Новослободская, дом № 23, неизвестный похитил из сейфа Центра имени Вс.Мейерхольда 950000 рублей.

Источник также добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время ведется розыск злоумышленника.