Американские микробиологи провели эксперимент по идентификации микробов на МКС

28.12.2017 21:52



Группа американских микробиологов Genes завершила серию экспериментов по возможности идентификации микробов в реальном времени на борту Международной космической станции, не отправляя их обратно на Землю, пишет phys.org.

Во время эксперимента были собраны образцы микроорганизмов на МКС и исследованы в лабораторных условиях космоса, а затем, те же образцы исследовались в наземных лабораториях. Результаты исследований оказались идентичными.

Данные полученные в ходе эксперимента помогут в диагностике и лечении заболеваний космонавтов в реальном времени, а также идентифицировать жизнь на основе ДНК на других планетах.