В Госдуме ответили на заявления Порошенко о закупках российского газа

28.12.2017 20:43



В ответ на заявление президента Украины Петра Порошенко об условиях закупки российского газа, глава комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный сообщил, что газ, приобретаемой Украиной у Европы так и так является российским, только обходится украинской стороне дороже, примерно, на $20 за тысячу кубометров, пишет РИА Новости. Также депутат подчеркнул, что никто не отказывал Киеву в приобретении российского газа, а о цене и объеме поставок всегда можно договориться.