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ИЗМИР

Выводу военных судов Украины из Крыма помешала администрация завода, принадлежащего Порошенко

28.12.2017 19:27
Выводу военных судов Украины из Крыма помешала администрация завода, принадлежащего Порошенко

Экс исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко рассказал, что после проведенного референдума в Крыму в 2014 году, администрации четырех заводов, в том числе и Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, принадлежащего нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, просили администрацию Севастополя не выпускать украинские военные корабли без окончательных расчетов за ремонт, пишет РИА Новости.

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