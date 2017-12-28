Выводу военных судов Украины из Крыма помешала администрация завода, принадлежащего Порошенко

28.12.2017 19:27



Экс исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко рассказал, что после проведенного референдума в Крыму в 2014 году, администрации четырех заводов, в том числе и Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, принадлежащего нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, просили администрацию Севастополя не выпускать украинские военные корабли без окончательных расчетов за ремонт, пишет РИА Новости.