Авиабилеты для российских болельщиков ЧМ по футболу будут стоить 5 рублей

28.12.2017 16:54



На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил, что на все матчи, в которых будет участвовать российская футбольная сборная, стоимость авиабилета для российских болельщиков составит всего 5 рублей в одну сторону, включая налоги и сборы, пишет РБК. По его словам планируется реализовать около 70 тысяч подобных авиабилетов. Продажи начнутся с 1 января 2018 года.