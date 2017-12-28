ЦИК разрешил Владимиру Путину приступить к сбору подписей для регистрации на выборах

28.12.2017 16:30



27 декабря комитет Центральной избирательной комиссии зарегистрировал инициативную группу поддержавшую выдвижение кандидатуры действующего президента России Владимира Путина для участия в выборах главы государства в 2018 году, пишет РИА Новости. Теперь Владимир Путин может начать сбор подписей и приступить к агитационной кампании, а также открыть специальный счет для наполнения избирательного фонда.