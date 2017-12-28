Ученые разработали программу позволяющую находить людей по телефону без сигнала

28.12.2017 16:18



Исследователи из Университета Аликанте в Испании разработали новую технологию, которая позволяет находить людей, пострадавших от несчастного случая в отдаленных местах без телефонного сигнала, и где быстрое оказание помощи имеет важное значение для спасения жизней. Система также может использоваться в чрезвычайных ситуациях, возникающих в результате землетрясений, наводнений или лесных пожаров, где инфраструктура мобильного телефона часто оказывается бесполезной, пишет phys.org.

«Мы разработали приложение, которое может быть включено в любой смартфон. Оно без наличия связи излучает сигнал Wi-Fi, который, в свою очередь, действует как маяк бедствия на расстоянии нескольких километров», - объясняет создатель технологии Хосе Анхель Берна.