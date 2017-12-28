В ЦИК поступило 51 уведомление о желании участвовать в выборах президента России

28.12.2017 15:41



На заседании Центральной избирательной комиссии глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что с начала избирательной кампании комиссия получила 21 уведомление о желании принять участи в выборах президента России от партийных кандидатов и 30 уведомлений от самовыдвиженцев. На данный момент, только шесть кандидатов от партий успешно прошли проверку ЦИК и могут приступать к агитации населения, пишет Интерфакс.