ФАС намерена увеличить количество такси допущенных к первым линия аэропортов Москвы

28.12.2017 15:20



Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что к 1 февраля 2018 года ведомство намерено существенным образом изменить ситуацию с допуском такси к перронам и первым линиям московских аэропортов. Регулятор рассчитывает на сильное увеличение количества таксопарков и водителей с подобным допуском, иначе в отношении администраций аэропортов будут вынесены серьезные штрафные санкции.