По словам специалистов российские ПВО постоянно сбивают ракеты боевиков в Сирии

28.12.2017 14:48



Специалист Центра военно-политических исследований при МГИМО Владимир Коровин, прокомментировал информацию, распространенную арабским изданием "Аль-Масдар" об отражении Зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1", расположенном на российской авиационной базе Хмеймим в Сирии, двух ракет, выпущенных боевиками. По его словам подобные действия происходили неоднократно и российские ПВО только в 2017 году отразили порядка 10 ракетных атак на территории Сирии, пишет РИА Новости.