Песков: Россия и США никогда плотно не сотрудничали по Сирии

28.12.2017 13:19



Россия и США никогда особо плотно не сотрудничали по Сирии, однако каналы взаимодействия между государствами существуют. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в четверг выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «… В данном случае нечему распадаться. Каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу», — отметил официальный представитель Кремля.