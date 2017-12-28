Песков: Россия и США никогда плотно не сотрудничали по Сирии
28.12.2017 13:19
Россия и США никогда особо плотно не сотрудничали по Сирии, однако каналы взаимодействия между государствами существуют. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в четверг выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «… В данном случае нечему распадаться. Каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу», — отметил официальный представитель Кремля.
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