В США не уверены, жив ли главарь боевиков аль-Багдади

28.12.2017 10:45



Американская разведка не уверена, остался ли в живых главарь «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади, либо его уничтожили, о чем было уже несколько раз объявлено. Как передает ТАСС, об этом пишет Washington Post. Издание сообщает, что на соответствующие запросы редакции, которые были направлены во вторник, отказались отвечать не только представители ЦРУ, но и Национальный контртеррористический центр США.