Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ДЕК, 12:37 МСК
USD (ЦБ)    57,6291
EUR (ЦБ)    68,2328
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В США не уверены, жив ли главарь боевиков аль-Багдади

28.12.2017 10:45
В США не уверены, жив ли главарь боевиков аль-Багдади

Американская разведка не уверена, остался ли в живых главарь «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади, либо его уничтожили, о чем было уже несколько раз объявлено. Как передает ТАСС, об этом пишет Washington Post. Издание сообщает, что на соответствующие запросы редакции, которые были направлены во вторник, отказались отвечать не только представители ЦРУ, но и Национальный контртеррористический центр США.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Все так хорошо, что аж плохо. 2017 год в отчетах и реальности

Все так хорошо, что аж плохо. 2017 год в отчетах и реальности
Экономика

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?

«Убить коммерческие банки – задачи нет». В чем логика банковской чистки в 2017 году?
Экономика

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью

«Обещания сытой жизни и надежного будущего». Почему предвыборная программа Путина имеет мало общего с реальностью
Интервью и комментарии 3

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды
Экономика 1

Узнай, страна

Газ пришел в три населенных пункта Тамбовской области

Газ пришел в три населенных пункта Тамбовской области

Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7%

Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7%

Новости компаний

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Биткоин не ждет. Нужны быстрые, но взвешенные решения

Новости СМИ

Новости дня

12:16 Саратов: порядка 550 человек было эвакуировано после звонка о «минировании» Саратов: порядка 550 человек было эвакуировано после звонка о «минировании»
Чиновники-миллионеры. Какую зарплату получают наши министры
Чиновники-миллионеры. Какую зарплату получают наши министры
11:58 Биткоин резко рухнул на полторы тысячи долларов Биткоин резко рухнул на полторы тысячи долларов
11:39 Путин заявил, что взрыв в Петербурге – это теракт Путин заявил, что взрыв в Петербурге – это теракт

Узнай страна!

14:27 Газ пришел в три населенных пункта Тамбовской области Газ пришел в три населенных пункта Тамбовской области
Ростуризм сформирует список отелей, которые завысили стоимость проживания в период ЧМ-2018
Ростуризм сформирует список отелей, которые завысили стоимость проживания в период ЧМ-2018
13:51 Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7% Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7%
13:04 Глава региона Александр Бурков принял участие в заседании Госсовета Глава региона Александр Бурков принял участие в заседании Госсовета
27 ДЕК, 18:28 Якутия дополнительно направит почти 9 млрд на повышение зарплаты бюджетникам Якутия дополнительно направит почти 9 млрд на повышение зарплаты бюджетникам
15 ДЕК, 14:45 Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Новости компаний

27 ДЕК, 16:52 Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС Экспертное мнение:Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter