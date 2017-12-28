Во Вьетнаме российский турист утонул, купаясь в шторм

28.12.2017 10:10



33-летний гражданин России утонул около побережья вьетнамского курорта Нячанг, купаясь в шторм, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что туриста зовут Владислав Шаролов. Несмотря на предупреждения от спасателей, он в компании своих трех друзей решил все равно купаться. Все трое прыгнули в воду, после чего туристов отнесло на сто метров от берега и понесло в водоворот. Трех человек удалось спасти.