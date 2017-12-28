Петербург: из-за взрыва в супермаркете пострадало 13 человек

28.12.2017 09:31



Из-за взрыва, который произошел в петербургском магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, пострадало тринадцать человек, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной. В сообщении говорится, что 5 человек решили отказаться от госпитализации. Три человека находятся в больницах в удовлетворительном состоянии, еще у пятерых — состояние средней тяжести.