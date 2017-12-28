Дмитрий Медведев внес в ГД законопроект о целевом обучении

28.12.2017 08:39



Российским премьер-министром Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение о внесении в Госдуму РФ законопроекта, в котором речь идет о совершенствовании механизмов целевого обучения, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт правительства.

В пояснении к документу сообщается, что целью данного законопроекта является создание «эффективного механизма удовлетворения потребностей экономики квалифицированными кадрами со средним профессиональным и высшим образованием».