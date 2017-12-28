Задержан стрелок с фабрики «Меньшевик»

28.12.2017 08:18



Сотрудники полиции утром в четверг провели задержание скрывшегося от правоохранителей бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу в здании предприятия и убившего человека. Как передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова, мужчину обнаружили на территории организации, которая находится на улице Правды в Москве. Аверьянов направлен на допрос в СК РФ.