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ИЗМИР

Задержан стрелок с фабрики «Меньшевик»

28.12.2017 08:18
Задержан стрелок с фабрики «Меньшевик»

Сотрудники полиции утром в четверг провели задержание скрывшегося от правоохранителей бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу в здании предприятия и убившего человека. Как передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова, мужчину обнаружили на территории организации, которая находится на улице Правды в Москве. Аверьянов направлен на допрос в СК РФ.

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