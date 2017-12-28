В здании муниципалитета Владивостока принес присягу новый мэр города

28.12.2017 05:23



Бизнесмен Виталий Веркеенко, утвержденный депутатами на должность главы Владивостока 21 декабря 2017 года, принял присягу в здании администрации города. Передает с места события корр. ТАСС.

Отмечается, что 44-летний Веркеенко займет место Игоря Пушкарева, который 3 ноября по собственному желанию оставил пост главы Владивостока и в настоящее время находится в Москве в следственном изоляторе и ждет суда, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.