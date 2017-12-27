Дмитрий Рогозин заявил об ошибках Роскосмоса, приведших к аварийным пускам

27.12.2017 19:34



Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-2.1б» во время пуска с космодрома Восточный сделала жесткие, но, вместе с тем, объективные выводы, которые будут доложены главе государства Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет РБК. Также он отметил "системные ошибки" Роскосмоса в результате которых происходили аварийные пуски ракет.