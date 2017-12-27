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ИЗМИР

Президент Молдавии просил Газпром снизить цену на газ на 10-15%

27.12.2017 16:00
Президент Молдавии просил Газпром снизить цену на газ на 10-15%

Во время своего рабочего визита в Москву, президент Модавии Игорь Додон просил руководителя "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку на приобретение российского газа в размере 10-15%, для того, чтобы снизить цены на газ для населения страны, пишет ТАСС. Данную просьбу президент обосновал тем, что Молдавия намерена получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

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16:15, 27.12 0 0
Александр Н:

а правительству Молдовы наплевать на своего президента ..но бесплатному газу будут рады .. и в итоге Молдаване будут за газ платить меньше чем Россияне... как же молдаване братья ..а российские пенсионеры нахлебники ..хотя я ничему в России уже не удивляюсь ... кормить чужих дармоедов за счет своих работяг это же хорошо ..это же политика ..а нищие Россияне -быдло ..нахуй ни кому не нужное ..тем более своей такой богатой и процветающей стране .

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