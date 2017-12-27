Президент Молдавии просил Газпром снизить цену на газ на 10-15%

27.12.2017 16:00



Во время своего рабочего визита в Москву, президент Модавии Игорь Додон просил руководителя "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку на приобретение российского газа в размере 10-15%, для того, чтобы снизить цены на газ для населения страны, пишет ТАСС. Данную просьбу президент обосновал тем, что Молдавия намерена получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.