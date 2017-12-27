Владимир Путин назвал наиболее инвестиционно привлекательные субъекты РФ

27.12.2017 14:59



На заседании Государственного совета президент России Владимир Путин назвал десятку лучших субъектов РФ, руководители которых смогли добиться привлечения инвестиций в основной капитал, пишет ТАСС.

"Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ" - сообщил президент.

По его словам, рост инвестиционных активов данных регионов составил порядка 40%.