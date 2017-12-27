Ангольский спутник, который запустила Россия, перестал выходить на связь

27.12.2017 14:05



С первым ангольским спутником AngoSat-1, который ранее был выведен на орбиту российской частной компанией S7 Space, потеряна связь, передает Интерфакс со ссылкой на собеседника с космодрома Байконур. «После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна», — говорится в сообщении. Собеседник уточнил, что речь идет о телеметрической информации, которая перестала поступать.