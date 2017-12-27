Назарбаев заявил о своей поддержке Владимиру Путину на предстоящих выборах

27.12.2017 13:40



Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о своей поддержке российского президента Владимира Путина на выборах президента РФ, которые пройдут в марте следующего года. Как передает РИА Новости, с таким заявлением он выступил во время двусторонней беседы.

«… Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И Вы это доказали», — сказал Назарбаев, обратившись к Путину.