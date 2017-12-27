В России предлагают создать программу безопасного поведения детей в сети интернет

27.12.2017 12:43



С предложением о создании программы безопасного поведения детей в сети интернет выступил ОНФ (Общероссийский народный фронт), передает РИА Новости. Как говорится в заявлении, представленном пресс-службой ОНФ, существует необходимость «выработать комплексную программу безопасного поведения детей в интернете». Речь идет, в том числе и о мерах, которые будут пресекать доступ к опасной информации.