Неизвестный открыл стрельбу и взял заложников на фабрике «Меньшевик», есть погибший

27.12.2017 10:56



Неизвестный мужчина начал стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате чего погиб один человек, передает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по столице. В сообщении говорится, что конфликт «между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора» случился сегодня утром, на улице Иловайская. В результате один из участников спора произвел выстрел.

Как сообщил собеседник из правоохранительных органов, мужчина начал стрельбу в здании кондитерской фабрики «Меньшевик». Кроме этого, он удерживает несколько человек в заложниках. Сколько заложников, пока не известно. Сотрудники полиции оцепили район и пытаются выйти с ним на контакт.