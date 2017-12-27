Эксперты составили рейтинг самых ненужных технических новшеств

27.12.2017 08:14



Как сообщает американское издание Gizmodo, эксперты составили рейтинг самых ненужных технических новшеств, на первом месте оказалась соковыжималка Juicero стоимостью $700 (изобретение 2017 года). Обладатели такого устройства решили, что лучше сами будут выжимать сок из пакетов с фруктовым пюре, произведенной той же компанией. Об этом передает Life#Новости.

Отмечается, что на втором месте в списке самых ненужных технических новшеств оказалась инициатива Bodega, а на третьем месте - палатка-антистресс.