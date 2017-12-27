В России число доступных для США аэродромов по договору об открытом небе с 1 января будет сокращено

27.12.2017 05:55



Россия ограничит для США число аэродромов по договору об открытом небе с 1 января 2018 года. Это ответ российского правительства на меры Соединенных Штатов в отношении РФ, которые вводятся тоже в январе. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что США планирует закрыть воздушное пространство для наблюдателей России над Гавайями и Аляской.