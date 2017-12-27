Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги

27.12.2017 05:23



В России впервые с 1998 года переиздали Красную книгу. Её новая редакция утверждена Министерством природы. Приказ об утверждении списков животных, которые будут занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из неё подписал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов, информирует РИА «Новости».