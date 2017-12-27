Мелания Трамп решила спилить самое старое дерево на территории Белого дома

27.12.2017 01:37



Фото: twitter.com/usnews

Супруга президента Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп распорядилась срубить самое старое дерево, растущее на лужайке у Белого дома, передает Life.ru.

Сообщается, что знаменитая магнолия Джексон была посажена в саду президентской администрации еще в 1828 г. седьмым президентом США Эндрю Джексоном.

Согласно документам Национального дендрария США, 200-летнее дерево слишком повреждено и целиком зависит от искусственной поддержки, без которой оно упало бы ещё несколько лет назад. Первая леди США обеспокоена тем, что под деревом часто находятся представители средств массовой информации во время мероприятий в Белом доме.

Известно, что дерево будет спилено уже на этой неделе.