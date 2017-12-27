Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в столичном отеле Golden Apple

27.12.2017 00:28



Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва после анонимного звонка в отеле Golden Apple Boutique в центре столицы, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник агентства сообщил о том, что поступила информация об угрозе взрыва в гостинице Golden Apple Boutique, которая расположена по адресу: улица Малая Дмитровка, дом № 11. Сейчас на месте находятся правоохранители и сотрудники МЧС.

Источник также добавил, что в ближайшее время ожидается прибытие кинологов.