Американские ученые выяснили, что тропические леса начали «загрязнять» атмосферу Земли

26.12.2017 23:56



Научные специалисты из Бостонского университета (штат Массачусетс, США) выяснили, что тропические леса в наши дни выделяют больше углекислого газа, чем его поглощают.

Прежде тропики действовали как жизненно важный орган нашей планеты, поглощая углекислый газ и превращая его в кислород. Но сегодня все изменилось: леса вырабатывают в два раза больше углекислого газа, чем потребляют. По словам ученых, свыше 60% выбросов приходятся на Латинскую Америку. Как считают исследователи, будущее Земли зависит от остановки процессов обезлесения и деградации лесов, передает РЕН ТВ со ссылкой на Independent.