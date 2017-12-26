Сборная России проиграла Чехии на старте МЧМ-2018

26.12.2017 23:33



Сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) потерпела поражение от команды Чехии в стартовом матче чемпионата мира - 2018, который проходит в Соединенных Штатах Америки, передает rsport.ria.ru.

Встреча, которая прошла 26 декабря в Баффало, окончилась со счетом 5:4 в пользу чехов. В составе россиян шайбы забросили: Алексей Полодян (на 6-й минуте), Марсель Шолохов (10), Артур Каюмов (58) и Владислав Семин (60).

У чехов отличились: Мартин Нечас (на 5-й минуте), Остап Сафин (8), Филип Задина (26), Филип Хытил (38) и Филип Крал (47). Следующий матч турнира пройдет 28 декабря. Хоккеисты сборной России сыграют с командой из Швейцарии.