Турецкие власти назвали новые условия расторжения брака
Власти Турции назвали условия, при которых супруг может развестись со своей женой. Данная фетва была опубликована управлением по делам религии (Диянет) Турции, сообщает Life.ru.
- Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым. Однако, если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком, - отмечается в документе, который был опубликован на сайте ведомства.
Прежде управление издало фетву о разводе, в соответствии с которой супруг может развестись с супругой по телефону, факсу либо электронной почте, если 3 раза скажет слово talak («развод» по-арабски) либо напишет его. Однако жена должна быть уверена в том, что данное сообщение было отправлено именно её мужем.
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