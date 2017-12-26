Турецкие власти назвали новые условия расторжения брака

26.12.2017 22:19



Власти Турции назвали условия, при которых супруг может развестись со своей женой. Данная фетва была опубликована управлением по делам религии (Диянет) Турции, сообщает Life.ru.

- Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым. Однако, если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком, - отмечается в документе, который был опубликован на сайте ведомства.

Прежде управление издало фетву о разводе, в соответствии с которой супруг может развестись с супругой по телефону, факсу либо электронной почте, если 3 раза скажет слово talak («развод» по-арабски) либо напишет его. Однако жена должна быть уверена в том, что данное сообщение было отправлено именно её мужем.