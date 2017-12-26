Соединенные Штаты расширили санкции в отношении КНДР

26.12.2017 22:01



Соединенные Штаты ввели 26 декабря санкции против представителей руководства отдела военной промышленности, а также Центрального Комитета Трудовой партии Северной Кореи. Об этом говорится в распространенном 26 декабря заявлении Минфина США.

В черный список попали замруководителя отдела военной промышленности и первый замруководителя департамента Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (КНДР), передает ТАСС.