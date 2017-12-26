Задержан подозреваемый в ложном минировании столичного ТЦ

26.12.2017 21:08



Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщившего об угрозе взрыва в одном из торговых центров на севере столицы, пишет rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Источник агентства сообщил о том, что на ул. Народного Ополчения правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий житель Москвы. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник в пьяном состоянии позвонил в отдел полиции и сообщил о том, что "заминировал" ТЦ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".