В МИД Франции заявили, что дело Сулеймана Керимова находится в юрисдикции властей страны

26.12.2017 20:58



Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Александр Жиоржини заявил, что дело заведенное на российского политика, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова находится в юрисдикции властей Франции, которые должны обеспечить проведение независимого расследования всех обстоятельств дела, пишет ТАСС. От комментариев по вопросу возвращения Керимова в Россию для исполнения обязанностей в ведомстве отказались.