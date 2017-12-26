Туроператор «Сто морей» объявил о прекращении деятельности

26.12.2017 20:14



Туроператор «Сто морей» объявил о прекращении деятельности из-за «огромнейших сложностей». Об этом сообщается на сайте компании, передает Life.ru.

- По не зависящим от нас обстоятельствам - да и как часто бывает в нашей суровой жизни - ООО «Сто морей» наткнулось на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности на дальнейшее функционирование нашей компании, - говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что за возмещением денежных средств по уже оплаченным турам туристам необходимо обратиться в страховую компанию «Якорь».