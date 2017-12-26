ЕС сомневается в наличии политического выбора в России из-за снятия Навального с выборов

26.12.2017 19:33



Европейская внешнеполитическая служба заявила, что в связи с отказом Центральной избирательной комиссии России зарегистрировать в качестве кандидата на предстоящих выборах президента России оппозиционера Алексея Навального, сомневается в наличии возможности политического выбора в России и призвала власти страны обеспечить "достойную состязательность" на выборах главы государства в 2018 году, пишет RT.